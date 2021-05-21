«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»: лучших дилеров России узнаем совсем скоро

27 мая 2021 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто проведут национальную премию «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021». Седьмая по счету церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Начало – в 11:00 по московскому времени. Регистрация и онлайн-трансляция премии – на сайте.

В этом году впервые за всю историю премии за звание лидера рынка смогут побороться игроки сегмента LCV в номинации «Коммерческий транспорт». А для сегмента легковых автомобилей появилась новая номинация «Лучший клиентский опыт».

Напомним, что к участию в профессиональном рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА» приглашаются абсолютно все официальные дилерские центры со всей России. Традиционно организаторы проекта выбирают лучших дилеров страны, а также дилерские холдинги, которые сумели применить новые эффективные инструменты в области продаж, маркетинга и сервиса.

Все холдинги группируются в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. Кроме того, группировка идет по сегментам (массовый, премиум, Luxury) и географии расположения.

В массовом сегменте отдельно «соревнуются» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), остальные регионы (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва, Санкт-Петербург и регионы. В сегменте Luxury участвует вся Россия.

В каждой группе будут озвучены победители в следующих номинациях:

- Организация продаж новых автомобилей;

- Организация продаж автомобилей с пробегом;

- Организация сервиса;

- «Доверие потребителей»;

- «Маркетинг – Автомобили с пробегом»;

- «Лучший клиентский опыт» - новая номинация, где проводится анализ качества работы ДЦ с покупателями на сайте Авито, а лидер определяется по ряду показателей;

- Коммерческий транспорт.

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:

- В этом году к нам поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году. Очень приятно, что 7 лет подряд премия развивается, интерес дилерского сообщества только растет, а сами участники остаются очень активными, задают много вопросов, консультируются, а также привлекают к участию своих коллег из других брендов. С нами по-прежнему 80% постоянных участников и 20% - новичков. Процесс обработки данных и подведения итогов вышел на финишную прямую и пусть победят лучшие из лучших!

Чтобы подключиться к онлайн-трансляции и узнать дополнительную информацию о премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021», необходимо зарегистрироваться на сайте: https://autodealerawards.ru.

Регистрация открыта и будет доступна до начала мероприятия – 27 мая в 11:00 по московскому времени.