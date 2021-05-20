Калужский завод «ПСМА Рус» начал серийную сборку дизельных двигателей 1.6 семейства DV6. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Stellantis, отметив, что это еще один важнейший этап на пути углубления локализации и расширения возможностей по развитию бизнеса как в самом регионе Евразия, так и за его пределами. Производство двигателей, начатое Группой Stellantis, осуществляется в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках специнвестконтракта с Минпромторгом РФ.

Напомним, в рамках СПИКа, подписанного Группой Stellantis в июле 2019 года, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.

Локализованные двигатели будут устанавливаться на коммерческие автомобили выпускаемые Группой Stellantis в Калуге. До этого дизельные моторы 1.6 мощностью 95 л.с. для машин производства «ПСМА Рус» поставлялись с завода в французском городе Тремери.

На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» производит 14 моделей брендов концерна Stellantis. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года предприятие увеличило объемы выпуска автомобилей этих брендов в 2,8 раза.

Стоит также отметить, что все лидеры продаж марок Peugeot, Citroen и Opel – локального производства. Так, по итогам четырех месяцев 2021 года самыми продаваемыми пассажирскими моделями в брендах стали: Peugeot Traveller (рост продаж на 91%), Citroen SpaceTourer (+92%). Бестселлером марки Opel является микроавтобус Zafira Life с долей 59% в общем объеме реализации. Что касается коммерческой линейки концерна Stellantis, фургон Peugeot Partner, продажи которого начались в декабре прошлого года, занял уверенную лидирующую позицию в своем сегменте среди иностранных производителей.