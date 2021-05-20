Новые спецверсии Range Rover Evoque и Discovery Sport доступны в России

Российские дилеры Land Rover начали приема заказов на Range Rover Evoque Bronze Collection и Discovery Sport Urban Edition 2022 модельного года. Базовая стоимость спецверсий на российском рынке составляет 4 млн 530 тыс. рублей и 4 млн 656 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Версия Range Rover Evoque Bronze Collection доступна в России с бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. и дизельным двигателем 199 л.с. Discovery Sport Urban Edition также предлагается на российском рынке с двумя силовыми установками на выбор – дизельной 199 л.с. и бензиновой 249 л.с. Обе версии оснащены 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, интеллектуальным полным приводом с динамическим распределением крутящего момента между колесами и системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 c автоматическим выбором режима.

В стандартную комплектацию спецсерий входят, в частности, круиз-контроль при движении на низких скоростях на различных типах поверхности, дверь багажного отделения с электроприводом, зеркало заднего вида ClearSight, функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением, 180-ваттная аудиосистема с 6 динамиками и камера заднего вида.

На версии Discovery Sport Urban Edition базово установлена мультимедийная система Pivi, в стандартное оснащение Range Rover Evoque Bronze Collection входит Pivi Pro. Системы также поддерживают приложения Android Auto и Apple CarPlay.