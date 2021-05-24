Французский авторынок в апреле вырос в 6,7 раза на низкой базе

Автомобильный рынок Франции в апреле вырос в 6,7 раза до 140426 машин. Таким образом, положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, что обусловлено низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. По итогам четырех месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 582217 единиц (+51%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в апреле стал Peugeot, увеличивший реализацию в 5 раз до 26142 машин. Второе место занимает Renault с показателем 21837 проданных автомобилей (рост в 3,7 раза). Реализация Citroen выросла в 4 раза и достигла 14129 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 9596 автомобилей (рост в 18,8 раза). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 8025 машин (рост в 6,5 раза).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.