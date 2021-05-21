Volvo ХС40 в апреле стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Volvo в апреле реализовали 892 автомобиля, что в 9,7 раза выше показателя годичной давности. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи Volvo составили 2691 машину – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в апреле стал компактный кроссовер ХС40, разошедшийся в количестве 287 единиц (рост в 11 раз). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 259 покупателей (рост в 5 раз). Замыкает тройку лидеров Volvo среднеразмерный кроссовер ХС60 – в прошлом месяце было реализовано 127 таких машин (рост в 8 раз).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью элекчетыреческого кроссовера XC40 Recharge P8. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Volvo