ГАЗ запустил производство «ГАЗели NN»

Горьковский автозавод начал серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Выпуск новой модели стартовал с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В дальнейшем на платформе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе «ГАЗели Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков. Как отмечается, универсальность платформы «ГАЗель NN» обеспечивает высокую вариативность сочетаний силовых агрегатов, типов шасси и других ключевых узлов автомобиля. В перспективе на эту модель будет устанавливаться широкий ряд как двигателей внутреннего сгорания (дизельных, газовых, бензиновых), так и электрических силовых агрегатов.

«ГАЗель NN» – это платформа, которая станет основой для развития интеллектуальных систем помощи водителю, цифровых сервисов, внедрения элементов беспилотных технологий. Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами и др. Автомобиль изначально спроектирован с расчетом на подключение инструментов контроля за внешней средой (камер и датчиков), что позволит в дальнейшем внедрять широкий ряд интеллектуальных систем активной помощи водителю (ADAS).