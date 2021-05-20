ГАЗ запустил производство «ГАЗели NN»

Горьковский автозавод начал серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Выпуск новой модели стартовал с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т. Автомобили комплектуются 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
В дальнейшем на платформе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе «ГАЗели Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой от 2,5 до 4,6 т с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники для российского и экспортных рынков. Как отмечается, универсальность платформы «ГАЗель NN» обеспечивает высокую вариативность сочетаний силовых агрегатов, типов шасси и других ключевых узлов автомобиля. В перспективе на эту модель будет устанавливаться широкий ряд как двигателей внутреннего сгорания (дизельных, газовых, бензиновых), так и электрических силовых агрегатов.
«ГАЗель NN» – это платформа, которая станет основой для развития интеллектуальных систем помощи водителю, цифровых сервисов, внедрения элементов беспилотных технологий. Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами и др. Автомобиль изначально спроектирован с расчетом на подключение инструментов контроля за внешней средой (камер и датчиков), что позволит в дальнейшем внедрять широкий ряд интеллектуальных систем активной помощи водителю (ADAS).
«ГАЗель NN» получила обновленный экстерьер с более строгими линиями в передней части автомобиля, а также принципиально новый интерьер кабины, который включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели не только повышает эффективность работы узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие полностью светодиодные фары рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Целый ряд технических изменений позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок.
Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию. Электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), «электронные помощники» водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление автомобиля.
Фото: ГАЗ