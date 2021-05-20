Nissan запустил онлайн-шоурум в России

Компания Nissan запустила на российском сайте бренда онлайн-шоурум, который позволяет подобрать автомобиль любому пользователю, исходя из его пожеланий и финансовых условий. После выбора интересующей модели в онлайн-шоуруме клиент может ознакомиться с ней максимально детально: от открытия дверей и включения фар до детального знакомства с интерьером, сообщает пресс-служба Nissan.

Основным помощником в процессе выбора автомобиля будет робот Нисси, который сможет отфильтровать наиболее подходящие комплектации и подсказать по условиям коммерческого предложения, а также записать на тест-драйв. Благодаря сервису пользователь может ознакомиться онлайн со своим будущим автомобилем, получить выгодное предложение и сразу внести за него предоплату.

Напомним, в феврале 2018 года компания Nissan запустила в России пилотный проект онлайн-продаж, который через два года (в январе 2020-го) был дополнен возможностью подбора автомобиля в дилерских центрах. В сентябре прошлого года посетители официального сайта Nissan получили возможность заказать и предоплатить автомобиль, а также обсудить сделку с дилером в онлайн-формате. Кроме того, клиенты Nissan могут приобрести пакет сервисных услуг или программы технического обслуживания на сайтах дилерских центров «Сервисный Контракт» и «Nissan Service 3+».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры Nissan реализовали 17408 автомобилей, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,4% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Nissan на российском рынке в январе-апреле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 16% и составили 6627 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 5977 реализованных машин, что на 13% ниже показателя годичной давности.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Nissan