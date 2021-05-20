АВТОВАЗ начал продажи «подключенной» версии LADA Granta

АВТОВАЗ начал продажи первой модели LADA, подключенной к телематической платформе LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона. Для покупателей «подключенной» версии Granta будут доступны также индивидуальные условия сервисного обслуживания и специальные страховые программы, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В мае автомобили с LADA Connect будут доступны к заказу в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, а в ближайшие месяцы – по всей официальной дилерской сети. Новая телематическая система LADA Connect предлагается как опция для различных комплектаций по цене от 12 тыс. рублей, включая 3 года обслуживания.

С помощью LADA Connect автовладельцы смогут через установленное в смартфоне приложение (Android или iOS) дистанционно контролировать состояние автомобиля и безопасно управлять некоторыми его функциями, например: открытие дверей и багажника, прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световой и звуковой сигнал, проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля, а также телематическая платформа LADA Connect позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени. Кроме того, покупатели Granta c LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение – задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи автомобилей семейства LADA Granta с новым двигателем мощностью 90 л.с. Этот агрегат пришел на смену мотору 1,6л (87 л.с) и будет доступен во всех комплектациях и типах кузова. Цена LADA Granta с новым мотором стартует от 519,9 тыс. рублей. На новом базовом моторе 11182 (1,6 л, 8 клапанов) была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал, газораспределительный механизми ряд других изменений – всего 48 новых деталей. В результате мощность повысилась до 90 л.с., крутящий момент до 143 Нм, а его 80% доступны уже на 1300 об./мин., что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений передач. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км. В среднем новый двигатель потребляет 7,5 л 92-го бензина на 100 км. Благодаря внесенным изменениям, его ресурс увеличился на 25%, а разгон до 100км/ч сократился на 0,4 сек. Таким образом, возможна экономия до 5 тыс. рублей на каждые 20 тыс. км, за счет снижения расхода топлива и стоимости ТО (не требуется регулировка клапанов на 1,3,5 ТО).

По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 44246 автомобилей LADA Granta, что на 35% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ