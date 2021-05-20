Российским автомобилистам рассказали о транспортном налоге в 2021 году

Транспортный налог – обязательный платеж для владельцев автомобилей. Он рассчитывается на основе складывания коэффициентов. Теперь автомобилисты не могут выбирать регион с самыми низкими данными – автомобиль можно ставить на учет только там, где зарегистрирован владелец, пишет портал сайт Autonews.ru. Транспортный налог с повышенным коэффициентом платят владельцы автомобилей из списка роскошных ТС. К таким относят автомобили, стоимость которых превышает 3 млн рублей.

В некоторых регионах предоставляются льготы гражданам при уплате налога. К примеру, они распространяются на владельцев электрокаров и машин на газу. Освобождаются от транспортного налога собственники автомобилей мощностью до 70 л.с., ветераны труда, инвалиды 1-й и 2-й групп, а также некоторые другие категории граждан.

Если не оплатить налог вовремя, налоговая служба начнет начислять пени за каждый просроченный день. В течение трех месяцев собственник машины получит требование об уплате налога за восемь дней, иначе Федеральная налоговая служба может обратиться в суд для взыскания денег.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

Напомним, Минпромторг недавно вновь расширил перечень «роскошных автомобилей», в который вошли и некоторые массовые кроссоверы. В результате сегодня почти каждый десятый новый легковой автомобиль, продаваемый в России, может попасть под действие «налога на роскошь».

«Так называемый «налог на роскошь» с 200 моделей (с начала введения в 2014 году) вырос почти до 1400 в 2021-м. Конечно, считаем, что наличие теперь в списке «роскоши» автомобилей масс-бренда как минимум странным. За последние годы цены на автомобили поднялись на 60%, поэтому на сегодняшний день считаем, что будет справедливо поднять нижний порог для налога с 3 млн до 5 млн рублей. Мы уже обсуждаем этот вопрос с представителями госструктур», – заявил ранее агентству «АВТОСТАТ» президент Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев.

В свою очередь, директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев отмечает, что при покупке автомобиля клиенты, конечно, обращают внимание на то, входит ли автомобиль в перечень облагаемых «налогом на роскошь» и сколько в таком случае будет составлять размер дополнительной выплаты. Однако при этом не менее важным параметром является мощность автомобиля, так как ставка дополнительного налога зависит в том числе от количества лошадиных сил: клиенты чаще всего выбирают модели мощностью до 250 л.с. – это пороговое значение при расчете «налога на роскошь».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».