УАЗ запускает сервис подписки на автомобили | АВТОСТАТ

УАЗ запускает сервис подписки на автомобили

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УАЗ запускает сервис подписки на автомобили

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Ульяновский автозавод запустил сервис долгосрочной аренды автомобилей УАЗ для организаций и индивидуальных предпринимателей, который позволит представителям малого и среднего бизнеса не только получить в пользование транспортное средство, но и значительно сократить расходы на его содержание. В перспективе предложение планируется расширить и на частных лиц, сообщает пресс-служба УАЗа. В настоящее время подписку можно оформить в 39 российских городах. Услугу предоставляет дочерняя компания «Соллерс» – «Соллерс Транспортные Решения».

Услуга «УАЗ Подписка» предусматривает возможность аренды автомобилей моделей «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и линейки СГР на срок от 1 года до 5 лет без первоначального взноса. Фиксированные ежемесячные платежи аккумулируют все сопутствующие эксплуатационные затраты. «УАЗ Подписка» упраздняет необходимость самостоятельных уплаты транспортного налога, осуществления планового и внепланового ремонтов, оформления полисов обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности (ДСАГО с увеличенной до 1,5 млн рублей суммой максимального покрытия), а также КАСКО без франшиз и ограничений по количеству допущенных к управлению водителей. Арендаторам гарантируются бесплатные круглосуточные помощь на дорогах и эвакуация автомобиля при необходимости, опционально возможны закупка, сезонная смена, хранение и утилизация шин. Так что фактически оплачивать придется только текущие расходы, связанные с заправкой топливом и мойкой транспортного средства.

Кроме того, услуга «УАЗ Подписка» обеспечивает клиентам доступ к сервису дистанционного мониторинга транспортных средств через веб-портал и мобильное приложение. Программные функции позволяют определять геолокацию и оптимизировать маршруты следования, осуществлять удаленный контроль технического состояния машин и расхода топлива, анализировать стиль вождения, а также оперативно реагировать на внештатные ситуации. Таким образом значительно сокращаются издержки на содержание автопарка.

Сумма ежемесячного платежа определяется при расчете на странице uaz.ru/subscribe и варьируется в зависимости от выбранных модели, модификации, комплектации, срока пользования и заявленного клиентом планируемого годового пробега. Стоимость фиксируется в договоре и остается неизменной на весь период действия подписки.

В каких городах есть дилерские центры УАЗ, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

Фото: УАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: подписка на автоуаз

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Комментарии 2
Виталий Афанасенко

Здорово, давно пора было. Хороший вариант аренды. Поскорее бы частникам была доступна подписка. Я бы подумал себе Патриот так взять.

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Артеменко Дмитрий Владимирович

Все бы ничего, но цена такая, что на среднесрочной дистанции интереснее приобрести в собственность, чем платить столько за аренду в никуда.

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