Nissan X-Trail лишился дизельного двигателя в России

Компания Nissan завершила продажи в России кроссоверов X-Trail, оснащенных дизельными двигателями. Как сообщает портал Wroom.ru, из модельного ряда исчезла версия с турбодизелем объемом 1,6 литра, развивающим 130 л.с. Такие автомобили предлагались с механической коробкой передач и полным приводом по цене от 2 млн 207 тыс. рублей.

Таким образом, Nissan X-Trail теперь предлагается с двумя силовыми установками: бензиновыми двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом X-Trail была перенастроена специально для российского рынка. Nissan X-Trail 2021-го модельного года в комплектации XE стоит от 1 млн 880 тыс. рублей. Стоимость Nissan X-Trail в стартовой версии XE составляет 1 млн 880 тыс. рублей, а в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2.5 л – 2 млн 595 тыс. рублей.

Стоит отметить, что по итогам первого квартала 2021 года лишь 7,8% новых автомобилей на российском рынке были оснащены дизельными двигателями, согласно данным агентства «АВТОСТАТ». При этом у некоторых моделей эта доля намного выше: у KIA Sorento, например, половина покупателей выбирает именно такие моторы, а в случае Renault Duster на дизели приходится треть спроса.

Напомним, в апреле компания Nissan представила на Шанхайском автосалоне кроссовер X-Trail нового поколения. Модель стала крупнее предшественника, а также получила новую решетку радиатора, иной бампер и модернизированную оптику. В салоне появились цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем, мультируль, беспроводное зарядное устройство для смартфона. Также на автомобиль устанавливается система полуавтоматического управления ProPilot, которая способна самостоятельно менять скорость машины в зависимости от конкретной дорожной ситуации. Новый Nissan X-Trail предлагается на китайском рынке с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 204 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Привод – передний или полный. Сроки появления Nissan X-Trail нового поколения на российском рынке держатся в секрете.

Во сколько обойдется содержание Nissan X-Trail или другого автомобиля, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Nissan