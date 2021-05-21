В России разработан стандарт по отзыву автомобилей

Приказом Росстандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации вводится новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725–2021 «Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов». Стандарт разработан ФГУП «НАМИ» и вводится в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. К ГОСТ 34725–2021 присоединились Республика Армения, Республика Беларусь, Киргизская Республика и Республика Узбекистан, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как отмечается, отзыв продукции является важнейшим элементом процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира, однако вплоть до настоящего времени единые унифицированные требования в области отзыва продукции, учитывающих специфику автомобильной отрасли, отсутствуют как на международном, так и на национальном уровне. Разработанный стандарт установил руководство, общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества и окружающей среды. Согласно стандарту инициирование отзыва предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием.

ГОСТ 34725–2021 разработан с учетом мировой практики проведения отзывных кампаний в области автомобилестроения и учитывает значительный опыт Росстандарта по проведению надзорных мероприятий на автомобильном рынке, по рассмотрению и согласованию программ отзыва автомобильной техники в Российской Федерации, а также по информированию о проводимых отзывных кампаниях потребителей автомобильной техники.

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Фото: Росстандарт