В России отменят льготы на импорт электромобилей с 2022 года

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект по введению в России и других странах ЕАЭС ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года. Это соответствует общему уровню барьера для легковых машин, но для электротранспорта с весны 2020 года пошлина обнулялась сроком до конца 2021 года «с учетом скачка курсов нацвалют и отсутствия внутреннего производства, а также для создания стимулов по формированию необходимой инфраструктуры». Инициативные предложения стран-членов союза о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступали, сообщили газете «Коммерсант» в торговом блоке ЕЭК и Минпромторге РФ. Аналитики говорят, что льгота подстегнула рынок к росту более чем в 1,5 раза в 2020 году, а ее отмена замедлит рынок и развитие инфраструктуры. В Ассоциации европейского бизнеса также считают нулевую пошлину ключевым стимулом к развитию сегмента и призывают продлить ее до конца 2024 года.

Напомним, на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в первом квартале 2021-го жители нашей страны приобрели 1273 подержанных и 307 новых автомобилей на электротяге. Это на 46% и почти в 6 раз больше, чем в январе – марте прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

«Низкий уровень продаж электромобилей на российском рынке связан с отсутствием стимулов для покупки таких авто для потребителей. Только в Москве есть некоторые из возможных преимуществ, которые могли бы мотивировать автомобилистов пересесть на электрокары, например, бесплатный паркинг. Отсутствие инфраструктуры, законодательной базы для регулирования установки зарядных станций, стимулов для предприятий инвестировать в этот сегмент бизнеса – сдерживают развитие рынка электромобилей в нашей стране», – констатирует директор АО АВТОDOM Андрей Ольховский.

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