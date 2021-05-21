KIA с начала года реализовала корпоративным клиентам 10 тысяч автомобилей

Корпоративные продажи KIA в апреле составили 2591 автомобиль, в результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 13,6% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За четыре месяца 2021 года корпоративным клиентам было реализовано 10007 машин, сообщает пресс-служба KIA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры KIA реализовали 19101 автомобиль – в 4,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 70725 автомобилей KIA, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,7% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Во сколько обойдется содержание автомобилей KIA или другой марки, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: ГК «Прагматика»

