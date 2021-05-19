Какие автомобили покупали россияне в апреле: ТОП-10 марок

В апреле 2021 года жители нашей страны приобрели 167,5 тыс. новых легковых автомобилей. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», отмечая при этом, что в сравнении с апрелем прошлого года объем рынка вырос в 3,1 раза. Напомним, что именно тогда, год назад, на фоне развития пандемии коронавируса в России были введены ограничительные меры, которые затронули авторитейл и способствовали теперь эффекту низкой базы.

Лидерство в марочном рейтинге сохраняет отечественная LADA – на ее долю приходится 24% от общего числа купленных новых автомобилей. В прошлом месяце жители нашей страны приобрели 40,8 тыс. таких машин.

Самым популярным иностранным брендом остался корейский KIA (21,1 тыс. шт.), за которым идет еще один «кореец» – Hyundai (17 тыс. шт.). Замыкают первую пятерку Renault (15,9 тыс. шт.) и Skoda (11,8 тыс. шт.).

Кроме них в ТОП-10 лидеров рынка по итогам апреля вошли: Volkswagen (10,3 тыс. шт.), Toyota (9,1 тыс. шт.), Nissan (4,9 тыс. шт.), Mercedes-Benz (4,7 тыс. шт.) и BMW (4,3 тыс. шт.).

Также стоит отметить, что все перечисленные марки продемонстрировали более чем двукратный рыночный рост. При этом сильнее других в ТОП-10 «вырос» Mercedes-Benz (в 4,3 раза), а меньше всего объем рынка в апреле увеличился у Toyota (в 2,3 раза).

Что касается итогов четырех месяцев нынешнего года, то за этот период россияне купили, по данным агентства «АВТОСТАТ», 514 тыс. новых легковых автомобилей. И это на 20% выше результата января – апреля 2020 года.

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ