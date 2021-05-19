В России начались продажи новых хэтчбеков MINI

В России начались продажи новых премиальных хэтчбеков MINI. Стоимость нового MINI 3 двери начинается от 2 млн 200 тыс. рублей, а MINI 5 дверей – от 2 млн 260 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки. Автомобили представлены в четырех линиях исполнения – Essential, Classic, John Cooper Works и Yours.

Линейка силовых агрегатов хэтчбеков MINI состоит из мощных трех- и четырехцилиндровых двигателей MINI TwinPower Turbo. Новые MINI 3 двери и MINI 5 дверей оснащены автоматической коробкой передач Steptronic с двойным сцеплением. Механическая коробка передач представлена в виде бесплатной опции.

Базовая линия исполнения Essential среди прочего включает в себя спортивное рулевое колесо с мультифункцией, светодиодные фары, датчик дождя, мультимедийную систему MINI Visual Boost с экраном 8,8 дюймов, динамический круиз-контроль с функцией торможения, а также пакет улучшения обзорности, в который входит обогрев ветрового стекла.

Кроме того, базовая линия исполнения Essential дополнена пакетом Comfort, который содержит двухзонный автоматический климат-контроль, складывающиеся внешние зеркала с лого и автозатемнением, неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида, передний центральный подлокотник и пакет отделений для хранения вещей.

Расширенный набор стандартного оснащения также включает такие функции, как «Дистанционное управление автомобилем» и сервисы MINI ConnectedDrive, которые предоставляются в рамках пакета Connected Media.

Линия исполнения Classic новых MINI 3 двери и MINI 5 дверей расширена дополнительными вариантами цветов кузова, отделкой интерьера Piano Black, а также возможностью оформления крыши и корпусов внешних зеркал белым или черным цветом. Список функционального оборудования дополнительно включает в себя режимы вождения MINI, пакет освещения в салоне и передние спортивные сиденья. Начиная с линии исполнения Classic, новые хэтчбеки MINI оснащаются расширенным пакетом Comfort plus, в составе которого содержатся комфортный доступ и подогрев рулевого колеса (кнопка активации подогрева расположена на рулевой колонке).

Главным визуальным отличием линии исполнения John Cooper Works выступает аэродинамический пакет, который состоит из переднего бампера со встроенными воздуховодами, заднего спортивного бампера с диффузором, накладок на боковые пороги и эффектного заднего спойлера. Линия исполнения John Cooper Works содержит адаптивную подвеску нового поколения. Оснащение также дополняется рулевым колесом с отделкой кожей Nappa, обивкой потолка цвета Anthracite, спортивными сиденьями John Cooper Works, телефонией с возможностью беспроводной зарядкой и подсветкой салона Ambient light.

Акцент в линии исполнения Yours сделан на расширенных возможностях персонализации. Они реализованы за счет новых вариантов кожаной отделки салона, цветов кузова и доступных вариантов 17- и 18-дюймовых колесных дисков. Крыша и корпуса внешних зеркал могут быть выполнены в серебристом цвете, а оснащение включает в себя премиальную аудиосистему HiFi Harman Kardon.

Цифровая приборная панель MINI с 5-дюймовым дисплеем предоставляет водителю все необходимые сведения в процессе вождения, включая данные навигационной системы. Приборная панель предлагается в составе пакета MINI Connected Navigation Plus или в сочетании с Ассистентом вождения.

Дополнительный пакет Connected Navigation расширяет цифровые возможности новых MINI 3 двери и MINI 5 дверей. В него включены навигационная система, информация о дорожной ситуации онлайн и подготовка для Apple CarPlay. Пакет Connected Navigation Plus дополнительно содержит многоцветный проекционный дисплей MINI, место для беспроводной зарядки телефона и цифровую приборную панель MINI.

Сколько сейчас может стоить ваш трехлетний MINI (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: MINI