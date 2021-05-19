Европейские продажи LADA в апреле выросли на низкой базе | АВТОСТАТ

Европейские продажи LADA в апреле выросли на низкой базе

0

Европейские продажи LADA в апреле выросли на низкой базе

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
Все it-продукты

По итогам апреля в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 143 новых автомобиля LADA, что на 25,9% больше по сравнению с прошлым годом. С начала 2021 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 493 единицы, снизившись на 30,3%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

Оценить стоимость владения автомобилем LADA (или другой марки) можно с помощью специального Калькулятора.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазавторынок европыэкспорт

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно