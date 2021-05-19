Европейский авторынок в апреле показал рекордный рост

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились в 3,6 раза и составили 1 млн 039 тыс. 810 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рекордный рост обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса в большинстве европейских стран дилерские центры были закрыты. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с апрелем 2019-го, по отношение к которому было продано почти на 300 тыс. машин меньше. По итогам четырех месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 120 тыс. 443 единицы (+23,1%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за апрель, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 120626 машин (рост в 3,3 раза). На втором месте идет Peugeot с показателем 70361 автомобиль (рост в 4,7 раза). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 61809 машин (рост в 3,6 раза). Замыкают пятерку лидеров Toyota (61128 шт., рост в 3,9 раза) и BMW (60623 шт., рост в 2,8 раза).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России в автосалонах проверенных дилеров.