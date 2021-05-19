Российский авторынок в апреле занял второе место в Европе

Автомобильный рынок России, который в апреле благодаря низкой базе вернулся к росту, поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 229650 машин (+90%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на вторую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 150 тыс. единиц (без учета LCV).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 145033 машины (рост в 34 раза). Четвертый результат показала Великобритания – 141583 автомобиля, что в 33 раза больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), дилерские центры, которые в начале года могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. В связи с этим в SMMT ожидают рекордного роста спроса в ближайшие месяцы, в том числе благодаря низкой базе прошлого года.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Франция, чьи дилеры увеличили реализацию в 6,7 раза до 140426 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в апреле вырос в 18,9 раза до 78595 машин.

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