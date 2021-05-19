Hyundai Santa Fе в апреле вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Hyundai в апреле реализовали 15483 автомобиля – в 6,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 55605 машин (+26%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,8% против 10,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в апреле остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6445 проданных машин (рост в 6 раз). На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась в 8,6 раза и составила 5163 автомобиля. Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе в прошлом месяце нашел 1993 покупателей (рост в 6,8 раза). В результате он впервые вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Далее следует бизнес-седан Sonata, чей результат составил 1010 реализованных машин (рост в 11 раз). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз полноразмерный кроссовер Palisade, продажи которого составили 397 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в продажу поступил обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe, а в марте новинка получила новую специальную версию – Calligraphy. Кроме того, во втором квартале на российском рынке ожидаются Tucson четвертого поколения и Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре – минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai