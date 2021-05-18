Hyundai обновит кроссовер Palisade в 2022 году

Представленный два года назад Hyundai Palisade готовится к плановому обновлению в середине жизненного цикла. По данным Thekoreancarblog.com, южнокорейская марка выведет новинку на рынок в 2022 году.

Согласно опубликованному слайду с графиком премьер Hyundai, на следующий год запланированы дебюты рестайлингового Palisade и нового ix35, обновленной Sonata, а также Grandeur, электрического кроссовера для китайского рынка и батарейного Genesis GV70, пишет портал Motor.ru.

Что касается обновленного Palisade, то, вероятно, дизайн кроссовера не претерпит серьезных изменений, зато в салоне может появиться современный мультимедийный комплекс с экраном увеличенного размера. Кроме того, рестайлинговому кроссоверу прочат 2,5-литровую «турбочетверку», которая станет альтернативой «атмосфернику» V6 3.8.

В России Hyundai Palisade появился в декабре 2020 года: на нашем рынке модель доступна в семи- и восьмиместном исполнениях (посадочная формула 2+2+3 или 2+3+3 соответственно), бензиновым либо дизельным двигателем. Бензиновая модификация с мотором 3,5 литра (249 л.с.) стоит от 3 млн 499 тыс. рублей, а дизельная с агрегатом 2.2 (200 л.с.) – от 3 млн 449 тыс. рублей. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи Hyundai Palisade на российском рынке составили 943 автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в продажу поступил обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe, а в марте новинка получила новую специальную версию – Calligraphy. Кроме того, во втором квартале на российском рынке ожидаются Tucson четвертого поколения и Hyundai Creta второго поколения, а в сентябре – минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Фото: Hyundai