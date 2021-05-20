Tesla отказалась от расширения завода в Шанхае по политическим причинам | АВТОСТАТ

Tesla отказалась от расширения завода в Шанхае по политическим причинам

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Tesla отказалась от расширения завода в Шанхае по политическим причинам

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Американская компания Tesla отказалась от планов по покупке земли для расширения своего завода в Шанхае. По данным источников агентства Reuters, основные причины решения лежат в политической плоскости и связаны с растущим напряжением между США и Китаем.

Источники сообщили, что в марте Tesla воздержалась от участия в торгах на участок земли, расположенный через дорогу от шанхайской «Гигафабрики», так как не планирует расширять производство электрокаров в стране. Участок площадью около 40 гектаров (примерно половина от нынешней территории завода) мог бы обеспечить увеличение производственной мощности с 450 до 650 или даже 750 тыс. электрокаров ежегодно, пишет портал Motor.ru.

Расширение завода позволило бы «Тесле» экспортировать собранные в Китае электрокары в другие страны, в том числе в США. В частности, речь шла о Model 3, которые на сегодняшний день отправляют в Европу, где строится еще одна «Гигафабрика». Однако после увеличения сборов на импорт китайских электрокаров на 25%, сделавших вывоз продукции невыгодным, Tesla решила ограничить роль завода в своем глобальном производственном плане.

Ранее сообщалось, что власти Китая усмотрели в машинах Tesla угрозу национальной безопасности. Электрокары заподозрили в шпионаже и запретили въезд на них на территорию военных объектов, а чиновников попросили пересесть на другие автомобили.

Несмотря на давление со стороны органов, продажи Tesla в Китае растут. В первом квартале 2021 года американская компания заработала в стране 3 млрд долларов: это более чем втрое больше, чем годом ранее, и составляет порядка 30% от ее общего дохода.

А какие электромобили или модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Tesla

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайпроизводствоэлектромобилиtesla

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