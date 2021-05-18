Рынок новых грузовиков в апреле показал двукратный рост

В апреле 2021 года рынок новых грузовых автомобилей в России увеличился вдвое. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем составил 9,6 тыс. единиц, что на 105% больше, чем в апреле 2020-го. Как отмечают эксперты, такой «взрывной» рост объясняется низкой базой прошлого периода, когда в России вводились жесткие ограничительные меры по противодействию пандемии COVID-19.

С большим отрывом лидерство в этом сегменте удерживает отечественный бренд KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлась треть от всех новых купленных грузовиков в стране. В количественном выражении это соответствует 3,2 тыс. единиц, что на 81% больше, чем в апреле 2020-го. Следом идет еще один российский производитель – GAZ, с результатом 937 автомобилей (+87%). Самой популярной иномаркой на этом рынке стала шведская Scania – ее продукция разошлась тиражом в 839 экземпляров (+167%).

Кроме того, в ТОП-5 грузового сегмента российского рынка попали также белорусский MAZ (634 шт.; +184%) и немецкий MAN, с самым высоким рыночным ростом в рейтинге (628 шт.; +224%).

По итогам четырех месяцев 2021 года рынок новых грузовиков также находится «в плюсе». В этот период в России их было куплено 29 тыс. штук, что на 32% больше, чем в январе – апреле минувшего года.

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