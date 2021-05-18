Lamborghini инвестирует более 1,5 млрд евро в электрификацию модельного ряда

Компания Lamborghini представила план по электрификации модельного ряда, в рамках которого планируется инвестировать более 1,5 млрд евро за четыре года.

Новая концепция включает в себя дань уважения двигателю внутреннего сгорания и переход на гибридную линейку к 2024 году, сообщает пресс-служба Lamborghini. Так, в 2021 году марка анонсирует два новых суперкара с силовыми агрегатами V12. В 2023 году Lamborghini выпустит свой первый серийный гибридный суперкар, а к концу 2024 года будет электрифицирован весь модельный ряд. На вторую половину десятилетия намечен запуск полностью электрического суперкара, который станет четвертой моделью в линейке.

Как отметил президент и председатель правления Automobili Lamborghini Стефан Винкельман, на протяжении всего процесса электрификации суперкаров Lamborghini будет непрерывно уделять особое внимание поиску технологий и решений, которые гарантируют высочайшую производительность и динамику в соответствии с традициями марки.

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Фото: Lamborghini