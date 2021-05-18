Российский рынок новых LCV в апреле вырос в 2,5 раза

Порядка 14 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV) было куплено в России за весь апрель нынешнего года. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 151% больше, чем за тот же месяц 2020 года. Безусловно, столь впечатляющий рост объясняется эффектом низкой базы – именно год назад, на фоне развития пандемии коронавируса, вводились ограничительные меры, которые самым прямым образом затронули авторынок.

Лидерство на рынке LCV уверенно сохраняет отечественный производитель GAZ – в апреле легкая коммерческая техника этого бренда разошлась тиражом в 6,2 тыс. единиц. Это на 138% больше, чем годом ранее.

Второе место, заметно уступая лидеру, занимает американский Ford (1764 шт.; +156%). Отметку в 1000 купленных LCV также преодолели российские УАЗ (1539 шт.; +72%) и LADA (1461 шт.; +207%), которые расположились на третьей и четвертой строчках соответственно. Замкнул пятерку лидеров марочного рейтинга французский Peugeot (656 шт.), объем рынка которого увеличился в 5,8 раза.

Эксперты агентства отмечают, что по итогам 4 месяцев 2021 года в нашей стране было приобретено около 41 тыс. новых LCV. Это на 40% больше, чем в январе – апреле прошлого года.

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