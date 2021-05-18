АВТОВАЗ объявил цену на LADA Granta с новым базовым двигателем

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей семейства LADA Granta с новым двигателем мощностью 90 л.с. Этот агрегат пришел на смену мотору 1,6л (87 л.с) и будет доступен во всех комплектациях и типах кузова. Цена LADA Granta с новым мотором стартует от 519,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

На новом базовом моторе 11182 (1,6 л, 8 клапанов) была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал, газораспределительный механизми ряд других изменений – всего 48 новых деталей. В результате мощность повысилась до 90 л.с., крутящий момент до 143 Нм, а его 80% доступны уже на 1300 об./мин., что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений передач. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км. В среднем новый двигатель потребляет 7,5 л 92-го бензина на 100 км. Благодаря внесенным изменениям, его ресурс увеличился на 25%, а разгон до 100км/ч сократился на 0,4 сек. Таким образом, возможна экономия до 5 тыс. рублей на каждые 20 тыс. км, за счет снижения расхода топлива и стоимости ТО (не требуется регулировка клапанов на 1,3,5 ТО).

По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 44246 автомобилей LADA Granta, что на 35% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае у российских дилеров АВТОВАЗа ожидаются первые товарные автомобили LADA Granta, оснащенные новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, которая обеспечивает полноценный функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и полным набором встроенных сервисов от Яндекс.Авто.

Оценить стоимость владения этим или другим автомобилем можно с помощью специального Калькулятора.

Фото: АВТОВАЗ