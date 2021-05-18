Volkswagen представил обновленный семиместный Tiguan

Компания Volkswagen рассекретила обновленный семиместный кроссовер Tiguan Allspace. Автомобиль дебютировал примерно через один год после рестайлинга стандартной версии модели. Мировые продажи новинки должны стартовать до конца нынешнего года. Цены на машину будут названы позднее, пишет портал Autonews.ru.

Удлиненный Volkswagen Tiguan, как и обычный кроссовер, получил внешность в стиле автомобилей семейства Golf восьмого поколения. Передняя и задняя светодиодная оптика предлагается уже в базовой комплектации. При желании автомобиль можно оснастить матричными светодиодными фарами IQ.Lights. Кроме того, у кроссовера изменились бамперы, стали больше воздухозаборники и радиаторная решетка, а также появились новые боковые пороги.

Уже в базовой версии Tiguan Allspace комплектуется виртуальной приборной панелью. Автомобиль предложат с новым информационно-развлекательным комплексом MIB3 с тачскрином, а также с системой распознавания голосовых команд. Количество механических кнопок и переключателей сведено к минимуму – они остались только на центральном тоннеле. Водителю доступны климат-контроль Climatronic Touch, система экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, продвинутый адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе движения.

По данным издания Carscoops, в Европе линейка двигателей кроссовера включает 2,0-литровый дизельный агрегат мощностью 150 и 200 л.с., а также бензиновые моторы рабочим объемом 1,5 и 2,0 л, выдающие от 150 до 220 л.с.

В Россию Volkswagen Tiguan Allspace официально не поставляют. С конца прошлого года на отечественном рынке представлена обновленная версия стандартного пятиместного кроссовера. Автомобиль доступен с бензиновым и моторами мощностью от 125 до 225 л.с. Цены на Volkswagen Tiguan начинаются от 1 млн 931 тыс. 500 рублей.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Volkswagen