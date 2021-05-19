КАМАЗ рассказал о планах по экспорту

КАМАЗ, согласно бизнес-плану на 2021 год, планирует поставить на внешние рынки 5 тыс. автомобилей. На 2022 год прогнозируется увеличение экспортных продаж до 5,5 тыс. грузовиков, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия. Как отмечается, основными экспортными рынками для КАМАЗа остаются Казахстан, Туркменистан, Вьетнам и Узбекистан, общее же число стран-потребителей приближается к 50-ти.

Напомним, в 2020 году экспорт автотехники «КАМАЗ» снизился на 13% до 4359 автомобилей и сборочных комплектов. Из общего объема экспорта 70% пришлось на страны СНГ, остальные 30% – на страны дальнего зарубежья. Ключевыми экспортными рынками для КАМАЗа в 2020 году оставались Казахстан (1328 машин), Туркменистан (852 шт.), Узбекистан (196 шт.), Белоруссия (109 шт.). Кроме того, поставки грузовых автомобилей «КАМАЗ» осуществлялись в Азербайджан, Грузию, Армению, Киргизию, Молдову, Таджикистан. Основными направлениями экспорта в дальнем зарубежье для компании в 2020 году были Вьетнам (поставлено 650 автомобилей) и Литва (100 машин). Кроме того, поставки автотехники «КАМАЗ» осуществлялись в целый ряд стран Африки и Юго-Восточной Азии.

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Фото: КАМАЗ