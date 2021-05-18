Правительство готовит программу поддержки электромобилей

Минэкономики РФ сформировало первые параметры концепции развития электротранспорта в России. До 2024 года на развитие электротранспорта из федерального бюджета предполагается потратить 31,3 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант». Общий бюджет программы до 2030 года составляет 418 млрд рублей, из них 153,5 млрд рублей – из бюджета и внебюджетных фондов. Программу будет выполнять национальный консорциум, который возглавит КАМАЗ (другие автоконцерны в презентации Минэкономики РФ не упоминаются). Напомним, в декабре 2020 года КАМАЗ представил экспериментальный образец легкового электромобиля «Кама-1». Как заявляют в КАМАЗе, часть идей, реализованных при проработке концепции электромобиля «Кама-1», ляжет в основу российского семейства электромобилей. Запуск серийного производства намечен «примерно на 2024 год».

Сейчас рынок электромобилей в России почти отсутствует (их продажи составили 0,1% от общих в 2020 году). Но в правительстве планируют, что уже в 2022 году доля приобретаемого в стране электротранспорта составит 1,7% от рынка в 1,8 млн машин, к 2030 году – 15% (при рынке в 2,5 млн штук), а общий парк электромобилей достигнет 1,5 млн штук. Как отмечают эксперты, эти планы соответствуют ретроспективным данным по развитым странам ЕС.

Параллельно власти хотят ограничивать импорт, увеличивая утильсбор и требуя обязательной локализации батареи и мотора. При этом непонятно, как идеи развития электротранспорта совмещаются с другим все более модным у государства направлением – продвижением техники на водороде.

«Сейчас рынок электромобилей в России составляет 0,1% от общего количества, к 2030 мы ожидаем 1,5-2%, что все равно достаточно скромный результат. В России принят ряд мер по стимулированию спроса на электромобили, но мы считаем, что они недостаточны для поступательного развития этого рынка. При увеличении мер поддержки со стороны государства доля электромобилей и в России может увеличиться до 15% к 2030 году», – полагает директор по продажам «Порше Руссланд» Кирилл Иванов.

В качестве основных мер он называет продление нулевой таможенной пошлины и после 2021 года – желательно на 5-10 лет для предсказуемого будущего, а также увеличение инвестиций в развитие сети быстрых зарядных станций, в том числе на придомовых территориях. Обнуление транспортного налога и бесплатные парковки, безусловно, правильная мера, но без зарядной инфраструктуры они не могут дать необходимого импульса для популяризации электромобильности. А вот субсидии со стороны государства на покупку электромобилей – очень действенная мера, используемая в других странах.

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