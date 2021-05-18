Geely в апреле увеличила продажи в России в 3,5 раза

Российские дилеры Geely в апреле реализовали 1811 автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2021 года в России была продана 5301 машина китайской марки (+78%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в апреле стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи выросли в 10,9 раза и составили 1103 автомобиля. Второе место по популярности занял флагманский кроссовер Geely Atlas с показателем 476 реализованных машин (+59%). Замыкает тройку бестселлеров Geely новый купе-кроссовер премиум-класса Tugella, который выбрали 118 покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в третьем квартале 2021 года российские дилеры Geely начнут принимать заказы на новый кроссовер Geely Atlas Pro. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране. Кроме того, в нынешнем году на российском рынке появится первый доступный автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии «мягкого гибрида». Также компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на прошедшем недавно Шанхайском автосалоне. О сроках появления новинки на российском рынке будет объявлено позже. Стоит отметить, что ранее компания Geely прекратила поставки на российский рынок хэтчбека GS и кроссовера Emgrand X7.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Geely