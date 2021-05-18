В первой половине мая 25 брендов переписали прайсы на свои автомобили

Автомобили в России продолжают дорожать – за первую половину мая* эксперты «Цена Авто» зафиксировали изменение стоимости на машины 25 марок, официально представленных на рынке.

Масштабные изменения произошли у брендов-лидеров рынка. Так, прибавку получили все модели LADA (на 1,3 – 3,1%) и KIA (на 0,8 – 4,3%).

У марок, входящих в ТОП-5 по продажам, изменения затронули как минимум половину модельного ряда: Hyundai подняла цены на 4 модели из 8 (на 0,8 – 2,5%), Skoda – на 4 из 6 (на 1,3 – 5,0%), а Renault – на все (на 0,8 – 3,7%).

Кроме того, подорожали и все модели у японских Mazda (на 1,7 – 3,1%) и Suzuki (на 0,5 – 0,7%), а некоторые китайские бренды повысили цены на большую часть или половину моделей из своей продуктовой линейки – Chery (на 0,8 – 1,5), Haval (на 1,7- 2,1%), Geely (на 1,1 – 5,9%).

В премиальном сегменте рынка ценовые изменения произошли у Audi (на 0,9 – 5,6%), CHERYEXEED (на 4,2 – 4,4%), Infiniti (на 3,1 – 3,3%).

А вот у двух брендов было отмечено разнонаправленное изменение цен. Так, немецкий Volkswagen снизил цены на семейный универсал Caddy и кемпер Caddy California (на 0,1 – 0,2%). Большинство остальных моделей этого бренда стали дороже на 2,1 – 4,4%. У японской Toyota подешевели два внедорожника – Fortuner и Highlander (на 0,9 – 1,5%), а вот бестселлер марки, кроссовер RAV4, напротив, вырос в цене на 1,1 – 1,6%

Какие еще бренды обновят прайс-листы в мае, можно оперативно узнавать на сайте «Цена Авто». Кроме того, у нас можно узнать актуальную цену на ваш автомобиль с пробегом. В этом поможет калькулятор «Оценить авто».

* За период с 1 по 15 мая 2021 года

Фото: pexels.com