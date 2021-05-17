Россияне стали больше покупать импортных автомобилей

В 1 квартале 2021 года жители нашей страны приобрели чуть более 56 тыс. новых легковых автомобилей, произведенных за пределами России. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Учитывая тот факт, что в целом российский рынок в 1 квартале снизился на 8%, доля импортных автомобилей на нем выросла. Если год назад она была равна 14,8%, то теперь составила 16,2%. Напомним, что по итогам 2020 год этот показатель был на уровне 15%.

Каждый третий импортный автомобиль, купленный с января по март, был произведен в Германии. В количественном выражении это составляет почти 19 тыс. единиц. На долю «истинных японцев» пришлось более четверти от общего объема, или 15 тыс. машин. А вот каждый шестой автомобиль, приобретенный россиянами, приехал к нам из Китая (9,3 тыс. шт.).

Легковые транспортные средства, собранные в Белоруссии, за 3 месяца разошлись тиражом в 3,4 тыс. экземпляров. Автомобили, выпущенные в Великобритании, США, Таиланде, Венгрии и Казахстане, были куплены жителями РФ в количестве от 1 тыс. до 2 тыс. единиц. На остальные страны пришлось менее 1000 штук.

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Фото: Бизнес Кар