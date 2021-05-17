В России начались продажи Nissan Qashqai и X-Trail с функциями автономного вождения

Российские дилеры Nissan начали продажи кроссоверов Nissan Qashqai и Nissan X-Trail 2021 модельного года, производство которых налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. Для автомобилей доступны новые технологичные опции: интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services и система автономного вождения ProPilot. Цены на Nissan Qashqai начинаются с отметки в 1 млн 555 тыс. рублей в базовой версии XE до 2 млн 259 тыс. рублей в максимальной комплектации LE Top с двигателем 2.0 л. Стоимость Nissan X-Trail в стартовой версии XE составляет 1 млн 880 тыс. рублей, а в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2.5 л – 2 млн 595 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.
ProPilot – это вспомогательная система управления автомобилем, которая помогает водителю выполнять следующие действия на автомагистрали: поддержание заданной водителем скорости и дистанции до впередиидущей машины, удержание в центре полосы, остановка в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться. Система доступна для комплектаций LE+ и LE Top обеих моделей.
Еще одно нововведение – интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services. Это целый комплекс сервисов, который позволяет получать информацию об использовании автомобиля в приложении смартфона с помощью возможностей телематики. Приложение Nissan Connect Services дает возможность дистанционно управлять многими функциями автомобиля и отслеживать их. Например, запускать двигатель или отслеживать местонахождение.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры Nissan реализовали 17408 автомобилей, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,4% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Nissan на российском рынке в январе-апреле стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 16% и составили 6627 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 5977 реализованных машин, что на 13% ниже показателя годичной давности.
Напомним, в конце 2021 года в России появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться по импорту. Еще одной новинкой станет кроссовер Qashqai нового поколения, чья европейская премьера прошла в феврале. Как рассказал ранее в интервью агентству «АВТОСТАТ» заявил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев, дата старта продаж модели в России определяется, так как специалистам компании требуется время на локализацию и на адаптацию автомобиля под российские условия. Кроме того, компания Nissan не исключает появления на российском рынке внедорожника Patrol следующего поколения. А вот возвращения в нашу страну кроссовера Juke в том виде, в котором он сейчас выпускается, ждать не стоит, хотя в компании рассматривают различные варианты моделей из линейки Nissan в этом сегменте. Также Nissan впервые представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей – новый электрический купе-кроссовер Nissan Ariya.
Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке уже в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».
Фото: Nissan