В России начались продажи Nissan Qashqai и X-Trail с функциями автономного вождения

Российские дилеры Nissan начали продажи кроссоверов Nissan Qashqai и Nissan X-Trail 2021 модельного года, производство которых налажено на заводе компании в Санкт-Петербурге. Для автомобилей доступны новые технологичные опции: интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services и система автономного вождения ProPilot. Цены на Nissan Qashqai начинаются с отметки в 1 млн 555 тыс. рублей в базовой версии XE до 2 млн 259 тыс. рублей в максимальной комплектации LE Top с двигателем 2.0 л. Стоимость Nissan X-Trail в стартовой версии XE составляет 1 млн 880 тыс. рублей, а в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2.5 л – 2 млн 595 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

ProPilot – это вспомогательная система управления автомобилем, которая помогает водителю выполнять следующие действия на автомагистрали: поддержание заданной водителем скорости и дистанции до впередиидущей машины, удержание в центре полосы, остановка в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться. Система доступна для комплектаций LE+ и LE Top обеих моделей.

Еще одно нововведение – интерактивная связь с автомобилем через мобильное приложение Nissan Connect Services. Это целый комплекс сервисов, который позволяет получать информацию об использовании автомобиля в приложении смартфона с помощью возможностей телематики. Приложение Nissan Connect Services дает возможность дистанционно управлять многими функциями автомобиля и отслеживать их. Например, запускать двигатель или отслеживать местонахождение.