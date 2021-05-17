KIA представила новый представительский седан K9

Компания KIA представила в Южной Корее новый представительский седан K9 (на ряде других рынков, в том числе в России модель представлена как К900).

Как сообщает пресс-служба корейской марки, оформление экстерьера отражает новое направление в дизайне современных моделей KIA. В передней части автомобиля эффектное сочетание создается за счет контраста тонкой горизонтальной формы фар с массивной решеткой радиатора, на которой появился и новый логотип бренда KIA. В профиль премиальный характер модели подчеркивают характерный объемный силуэт и новое исполнение 19-дюймовых колесных дисков. В задней части футуристичная горизонтальная световая линия соединила фонари, обладающие стильным вертикальным рисунком, а номерной знак перемещен на широкий задний бампер, усиливающий уверенный образ представительского седана.

Более подробная информация о модели K9, которая призвана стать лидером в классе представительских седанов на домашнем рынке, будет представлена позднее.