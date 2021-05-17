KIA представила новый представительский седан K9

Компания KIA представила в Южной Корее новый представительский седан K9 (на ряде других рынков, в том числе в России модель представлена как К900).
Как сообщает пресс-служба корейской марки, оформление экстерьера отражает новое направление в дизайне современных моделей KIA. В передней части автомобиля эффектное сочетание создается за счет контраста тонкой горизонтальной формы фар с массивной решеткой радиатора, на которой появился и новый логотип бренда KIA. В профиль премиальный характер модели подчеркивают характерный объемный силуэт и новое исполнение 19-дюймовых колесных дисков. В задней части футуристичная горизонтальная световая линия соединила фонари, обладающие стильным вертикальным рисунком, а номерной знак перемещен на широкий задний бампер, усиливающий уверенный образ представительского седана.
Более подробная информация о модели K9, которая призвана стать лидером в классе представительских седанов на домашнем рынке, будет представлена позднее.
Напомним, в России продажи флагманского седана KIA К900, предшественником которого в России был седан Quoris, стартовали в марте 2019 года. Модель предлагается в трех уровнях комплектации – Luxe, Prestige и Premium – по цене от 4 млн 164 тыс. 900 рублей до 5 млн 594 тыс. 900 рублей. Седан представительского класса доступен с двумя вариантами атмосферных бензиновых двигателей с непосредственным впрыском: 3,3-литровым V6 GDI (мощность 249 л. с., крутящий момент 347 Нм), или V8 GDI, рабочий объем которого составляет 5,0 л, мощность 413 л.с., а крутящий момент – 505 Нм. Вне зависимости от мотора, на К900 устанавливается второе поколение 8-ступенчатой автоматической трансмиссии и система полного привода с динамическим распределением крутящего момента.
Уже в базовой версии К900 оборудуется светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и обогревом руля, 12 регулировками водительского сиденья и 8 – у пассажирского. Крышка багажника оснащена электроприводом с дистанционным управлением. Комплекс безопасности включает 9 подушек безопасности, на передних сиденьях предусмотрены преднатяжители, подтягивающие ремни и крепче удерживающие человека при аварии или слишком резком маневре. В число электронных ассистентов К900 входит парковочный радар с камерой заднего вида, устанавливается аудиосистема Krell с 14 динамиками и мультимедийная система с широким дисплеем 12,3”.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: KIA