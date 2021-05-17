Британский авторынок в апреле продолжил расти на низкой базе

Британский авторынок в апреле увеличился в 33 раза и составил 141583 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), рекордный рост обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса дилерские центры в стране были закрыты. Между тем, дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. В связи с этим в SMMT улучшили свой прогноз продаж на 2021 год – до 1,86 млн машин (+13,9% по отношению к прошлому году). По итогам четырех месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 567108 единиц (+16,2%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в апреле стал Volkswagen, реализовавший 13323 автомобиля (рост в 63 раза). Второе место занял Ford, продажи которого составили 12959 машин (рост в 42 раза). Третий результат показала Audi – 11154 проданных автомобиля (рост в 82 раза). Замыкают пятерку лидеров местный Vauxhall (8972 шт., рост в 19 раз) и BMW (8757 шт., рост в 42 раза).

Автомобили этих и других марок можно найти и в России, в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT