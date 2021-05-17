Стали известны новые подробности о «старшем брате» Duster

Румынская компания Dacia к 2025 году выведет на европейский рынок три совершенно новые модели. Одной из них станет среднеразмерный кроссовер Bigster, который займет место в модельном ряду на ступеньку выше Duster (в России продается под брендом Renault).

По данным издания Auto Express, длина автомобиля, построенного на модульной платформе CMF-B от новых Logan и Sandero, составит порядка 4,60 метра. Dacia Bigster будет доступен со стандартным пятиместным салоном, однако не исключено, что у модели будет версия с семью посадочными местами, где водитель и пассажиры будут размещены по схеме «2+3+2», пишет портал Autonews.ru.

Применение шасси CMF-B, на которое в течение ближайших лет переведут все новые модели марок Dacia и LADA, обеспечит обширную гамму двигателей для кроссовера Bigster. По предварительным данным, базовым мотором станет 1,0-литровая трехцилиндровая «турботройка» мощностью 90 л.с. Кроме того, Dacia Bigster получит 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель, развивающий 130 л.с. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Наконец, не исключено появление 140-сильной гибридной модификации на базе 1,6-литрового бензинового мотора.

Ранее стало известно, что новый шеф-дизайнер Dacia-LADA Алехандро Месонеро-Романос уйдет к конкурентам, так и не приступив к работе над российскими автомобилями. Грядущую отставку специалиста косвенно подтвердили в Группе Renault, заявив, что временно исполняющим обязанности главы дизайнерского подразделения Dacia-LADA станет Дэвид Дюран. По данным издания Bild, Месонеро-Романосу предложили возглавить дизайнерское подразделение Alfa Romeo, и работа в Stellantis показалась экс-стилисту Seat более перспективной. Когда Месонеро-Романос переходил в Renault Group в октябре 2020 года, испанец явно рассчитывал на должность шеф-дизайнера Renault, однако этот пост отдали Жилю Видалю. Удержать сразу двух именитых стилистов главе Renault Луке де Мео не удалось, и теперь боссу Renault придется искать нового руководителя дизайнерского подразделения Dacia-LADA.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. Новая Niva будет поставляться на экспорт и появится, в частности, на рынках стран Европы и Латинской Америки. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке уже в текущем году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: autoexpress.co.uk