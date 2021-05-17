На сколько может вырасти средневзвешенная цена автомобиля в 2021 году? | АВТОСТАТ

На сколько может вырасти средневзвешенная цена автомобиля в 2021 году?

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На сколько может вырасти средневзвешенная цена автомобиля в 2021 году?

Мониторинг цен на новые автомобили
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На фоне продолжающегося дефицита на авторынке цены на новые машины продолжат расти, при этом данная динамика будет зависеть, прежде всего, от курса доллара к рублю. Такое мнение высказал директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Ранее эксперты агенства уже сообщали, что в 1 квартале 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 12%. Но при определенных условиях к концу года ее рост может быть еще сильнее. К примеру, если доллар будет стоить 80 рублей и больше, то рост средневзвешенной цены может дойти до 15%.

Напомним, ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассмотреть возможные варианты развития событий на рынке новых легковых автомобилей в 2021 году – в зависимости от цен на нефть, поскольку отмечается высокая корреляция между среднегодовой стоимостью барреля нефти и статистикой годовых продаж новых автомобилей. Так, математические расчеты аналитиков показывают, что если средняя цена барреля нефти марки Brent в 2021 году будет на уровне 50 USD, то рынок новых легковых автомобилей может упасть на 11,7% (до 1,31 млн шт.). В случае среднегодовой цены в 55 USD авторынок снизится меньше – только на 5,5% (до 1,4 млн шт.). В наиболее позитивном варианте – при росте цен на нефть до 60 USD – рынок даже может вырасти на 4% (до 1,55 млн шт.). Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев 2021 года средняя цена нефти Brent составила около 62 USD, что создает определенные предпосылки к позитивному прогнозу.

Сколько стоят новые автомобили на рынке, подскажет сайт «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом можно с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипрогноз авторынкаценысредневзвешенные цены

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