«Соллерс Форд» на четверть увеличивает производство автомобилей Ford Transit

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличивает объем производства автомобилей Ford Transit на 25% и нанимает более 200 специалистов рабочих профессий. Данный шаг позволит обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

«У нас гибкая система реагирования на рыночный спрос и продуманная логистическая цепочка для своевременных поставок комплектующего оборудования. Созданная система позволяет нам запускать дополнительные мощности завода в нужный момент для удовлетворения потребностей наших покупателей», – отмечает президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Ford реализовали 1607 легких коммерческих автомобилей Ford Transit – это в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Это лучший показатель за историю апрельских продаж, который превзошел результаты предыдущих лет в несколько раз. По итогам четырех месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 4995 машин, что на 91% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается, спрос на автомобили линейки Ford Transit растет со стороны всех сегментов бизнеса, и если в начале года превалировали крупные заказчики, то на данный момент отмечается повышенный рост продаж в сегменте среднего и малого бизнеса. При этом на долю продаж автомобилей специальных версий приходится более 50% от общего объема.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 145 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Фото: «Соллерс Форд»