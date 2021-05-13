Обновленный LADA Largus получит вариант с высокой крышей

Дочерняя фирма АВТОВАЗа «ВИС-Авто» предложит для обновленного LADA Largus вариант с высокой крышей. Уже изготовлено несколько образцов, начался процесс получения на эту модификацию Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое необходимо для начала производства и продаж, пишет «Российская газета».

Напомним, «ВИС-Авто» оборудовала высокой крышей и дорестайлинговые Largus – в 2018-2021 гг. Предприятие закупает у АВТОВАЗа фургоны и универсалы, вырезает в верхней части сегмент, наваривает новый силовой каркас из стальных труб и водружает специальную пластиковую надстройку, которая изнутри обшивается формованными пластиковыми панелями. Для пассажирского универсала в боковины крыши встраиваются дополнительные окошки (они не открываются).

Обновленный Largus с высокой крышей получит еще и повышенные створки багажника, которые упрощают доступ к отсеку. Кроме того, ожидается появление спецкомплектации «Карелия» – с усиленной подвеской и повышенным клиренсом. В качестве опций предложат навеску запасного колеса на корме, световой люк в крыше и двухзонный кондиционер с разделением на переднюю и заднюю части салона. Прочие подробности об обновленном Largus с высокой крышей станут известны позднее.

Напомним, обновленный LADA Largus поступил в продажу на российском рынке в марте этого года. Внешний вид автомобиля отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается изменений в салоне, LADA Largus получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, а также передние сиденья с развитой боковой поддержкой. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

Обновленный LADA Largus получил модернизированный базовый мотор (1,6 л, 8 клапанов), чья мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту. Также для LADA Largus предлагается двигатель 1.6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Семейство автомобилей LADA Largus включает три модели: пассажирский универсал (от 724,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении и от 851,9 тыс. руб. в 7-местной модификации), Cross-версию (от 899,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении) и фургон (от 719,9 тыс. руб.). Для клиентов доступны три комплектации, которые можно дооснастить пакетами по желанию.

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Фото: проект «Карелия»