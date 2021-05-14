Haval F7 стал бестселлером среди «китайцев», потеснив Chery Tiggo 7 Pro

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» совсем недавно сообщали о том, что в 1 квартале самым продаваемым китайским автомобилем стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Между тем, по итогам 4 месяцев он уже уступил звание лидера другой модели.

Как удалось выяснить экспертам агентства, в январе – апреле в «китайском» сегменте первенствует кроссовер Haval F7. По данным АЕБ, его продажи за этот период составили 4413 единиц. А вот Chery Tiggo 7 Pro стал вторым с результатом 4317 экземпляров. На третьем месте расположилась еще одна модель этого бренда – Chery Tiggo 4 (3422 шт.). В ТОП-5 здесь также попали Haval F7x и Geely Coolray (2943 и 2554 шт. соответственно). Показатели остальных «китайцев» составляют менее 2 тысяч реализованных автомобилей.

Всего же с января по апрель 2021 года в нашей стране было продано 27854 новых автомобиля китайских марок. Это в 2,3 раза больше, чем за 4 месяца 2020-го. Отметим также, что в прошлом месяце их реализация выросла в 5,6 раза (до 8873 шт.) – благодаря низкой базе апреля 2020-го. При этом в обоих случаях (как за месяц, так и с начала года) самым популярным брендом среди «китайцев» оказывается Haval, который опережает Chery и Geely.

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Фото: Haval