Haval в апреле сохранил лидерство среди китайских автопроизводителей в России

Российские дилеры Haval в апреле реализовали 3001 автомобиль, что в 7,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, а также вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 9559 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,1 раза).

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в апреле остается кроссовер Haval F7, чья реализация выросла в 9 раз и составила 1472 машины. На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 1032 владельцев (рост в 10,2 раза).

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. Ранее российский завод Haval завершил производство рамного внедорожника H5, который уступит место на конвейере предприятия более перспективному компактному кроссоверу Jolion. Как заявляют в Haval, появление в модельном ряду компактного кроссовера Jolion даст новый импульс развитию бренда и позволит сделать еще один шаг к главной цели – стать брендом кроссоверов и внедорожников №1 в России. Кроме того, до конца 2021 года в России начнутся продажи пикапа Great Wall Pao, а также, по неофициальным данным, внедорожника Haval H6 третьего поколения. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Haval