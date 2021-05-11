Haval рассказал о новинках для российского рынка

Компания Haval в ближайшие три года представит на российском пять новых моделей. Об этом газете «Известия» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

В частности, в ближайшее время в России состоится премьера нового компактного кроссовера Jolion, который будет выпускаться на заводе Haval в Тульской области. Кроме того, до конца этого года автопроизводитель начнет продажи в России пикапа Great Wall Pao. Он построен на новой платформе P71, которая унифицирована с платформой рамного внедорожника Haval H9. Длина пикапа – 5410 мм, а колесная база – 3230 мм. Размер грузовой площадки – 1520 на 1520 мм. Модель комплектуется 190-сильным мотором объемом 2.0 л. Коробка передач – восьмиступенчатая автоматическая. Об остальных моделях топ-менеджер не сообщил.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие четыре года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. Ранее российский завод Haval завершил производство рамного внедорожника H5, который уступит место на конвейере предприятия более перспективному компактному кроссоверу Jolion. Как заявляют в Haval, появление в модельном ряду компактного кроссовера Jolion даст новый импульс развитию бренда и позволит сделать еще один шаг к главной цели – стать брендом кроссоверов и внедорожников №1 в России. Кроме того, до конца 2021 года в России начнутся продажи в России пикапа Great Wall Pao, а также, по неофициальным данным, внедорожника Haval H6 третьего поколения. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Haval реализовали 3001 автомобиль, что в 7,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, а также вошел в ТОП-10 ведущих игроков российского авторынка в целом, согласно данным АЕБ. По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 9559 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,1 раза).

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: AutoWP.ru