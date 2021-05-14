Genesis реализовал 500 тысяч автомобилей по всему миру

Суммарные мировые продажи бренда Genesis превысили отметку в 500 тыс. автомобилей с момента выхода на рынок в ноябре 2015 года. Из них, по данным на начало мая 2021 года, на рынке Южной Кореи было реализовано 379 тыс. автомобилей, а на рынках других стран – 121,2 тыс. машин, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, EQ900 (G90) – первая модель бренда Genesis – была представлена в ноябре 2015 года и позволила выйти на конкурентный глобальный рынок роскошных седанов. За два месяца 2015 года после начала деятельности было реализовано 530 автомобилей Genesis. В 2016 году продажи бренда Genesis выросли до 65586 автомобилей, а в период с 2017 по 2019 года средние годовые продажи бренда превысили отметку в 80 тыс. автомобилей.

В 2020 году продажи бренда Genesis составили 128365 автомобилей – на 46% больше, чем годом ранее. Таких результатов удалось достичь благодаря выходу на рынок модели GV80 – первого кроссовера бренда Genesis, который помог преодолеть отметку глобальных годовых продаж в 100 тыс. автомобилей.

Если говорить об отдельных сегментах, самой продаваемой моделью бренда Genesis стал седан G80, разошедшийся тиражом 256056 экземпляров и показавший наибольший количественный рост продаж. Второй по популярности моделью бренда стал кроссовер GV80, чей годовой объем мировых продаж составил 38069 автомобилей в 2020 году и 18442 машины в 2021 году.

Премьера GV80 – первого кроссовера в истории Genesis – состоялась в 2020 году, а в декабре 2020 года был представлен второй SUV бренда – GV70, что позволило расширить модельный ряд и увеличить присутствие Genesis на рынке. В апреле 2021 года была представлена электрическая версия модели G80, которая пополнит модельный ряд Genesis в течение этого года. Основываясь на фирменной дизайн-философии, бренд Genesis представил пять концепт-каров, в том числе – Genesis X, премьера которого состоялась в марте 2021 года.

За пределами Южной Кореи самый высокий уровень продаж был зафиксирован в США – одном из наиболее конкурентных рынков премиальных автомобилей. С момента выхода на рынок в 2016 году суммарные продажи бренда Genesis составили 97869 автомобилей. Это де-факто означает достижение отметки в 100 тыс. проданных автомобилей.

В настоящее время автомобили Genesis представлены на рынках США, Канады, стран Ближнего Востока, России и Австралии. Бренд анонсировал старт продаж в 2021 году в Китае и Европе – ключевых рынках для производителей автомобилей премиум-класса.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Genesis