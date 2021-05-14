АВТОВАЗ начал выпуск LADA Granta с модернизированным базовым двигателем

АВТОВАЗ начал производство автомобилей семейства LADA Granta с модернизированным восьмиклапанным двигателем 1.6 л, которым ранее начал оснащаться обновленный LADA Largus. Об этом сообщил паблик Avtograd news, при этом на самом АВТОВАЗе эту информацию официально пока не подтверждают.

На новом базовом двигателе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км.

Напомним, также на LADA Granta сейчас устанавливают 16-клапанные двигатели 1.6 моделей ВАЗ-21126 (98 л.с., с «автоматом» Jatco) и ВАЗ-21127 (106 л.с., с «механикой»).

По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 44246 автомобилей LADA Granta, что на 35% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае у российских дилеров АВТОВАЗа ожидаются первые товарные автомобили LADA Granta, оснащенные новой мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, которая обеспечивает полноценный функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и полным набором встроенных сервисов от Яндекс.Авто.

Фото: АВТОВАЗ