Stellantis с начала года увеличил продажи в России на 83%

Концерн Stellantis по итогам четырех месяцев 2021 года реализовал в России 5170 автомобилей (бренды: Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Fiat Professional), что на 83% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате доля всех марок концерна на российском авторынке составила 1,0% против 0,7% годом ранее, согласно данным АЕБ. Как отмечается, Stellantis показал самый высокий рост продаж среди групп автопроизводителей в России.

Лидером в структуре брендов Stellantis стала марка Peugeot, увеличив продажи в 2,2 раза до 2468 автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Самыми продаваемыми пассажирскими моделями в брендах стали: Peugeot Traveller (рост продаж на 91%), Citroen SpaceTourer (+92%). Opel активно наращивает продажи благодаря расширению модельного ряда и росту дилерской сети, а бестселлером марки является Opel Zafira Life с долей 59% в общем объеме реализации. Примечательно, что апрель стал лучшим месяцем по продажам для Jeep Wrangler за последние 5 лет, за четыре месяца текущего года продажи этого внедорожника выросли на 65%.

Что касается коммерческой линейки концерна Stellantis, фургон Peugeot Partner, продажи которого начались в декабре прошлого года, занял уверенную лидирующую позицию в своем сегменте среди иностранных производителей. Рост продаж коммерческой линейки Fiat Professional составил 51% по сравнению с январем-апрелем 2020 года.

Стоит также отметить, что все лидеры продаж марок Peugeot, Citroen и Opel – локального производства. Объемы выпуска автомобилей этих брендов на заводе «ПСМА Рус» в Калуге за четыре месяца 2021 года увеличились в 2,8 раза.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.