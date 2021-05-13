BMW отзывает в России 35 автомобилей 6-й серии Gran Coupe

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 35 автомобилей BMW 6-й серии Gran Coupe, реализованных с апреля 2013 года по август 2016 года. Причиной отзыва является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплен на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений, сообщает пресс-служба Росстандарта. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения. Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром автомобиля даже при полностью ослабленном резьбовом соединении (все шесть крепежных гаек). Однако в редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала. На всех автомобилях будет выполнено повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 417 кроссоверов BMW X6 и X6M, реализованных с декабря 2019-го по март 2020 года. Причиной отзыва стало возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания. Последствием такого некачественного склеивания является слегка выступающий спойлер. Впоследствии при высоких скоростях спойлер может отсоединиться от кронштейна в области некачественного склеивания, что может привести к значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка верхнего заднего спойлера и, при необходимости, его замена.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры BMW реализовали 10886 автомобилей, соответствует уровню прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года на российском рынке появится новая специальная версия BMW M5 CS, которая получила статус флагманской модели BMW M и линейки ультраспортивных версий CS. Кроме того, весной у российских дилеров ожидается новый BMW M4 в заднеприводной версии, а в июле в продажу поступят полноприводные М3 и М4. Также в нынешнем году будет раскрыта полная информация о новом электрокроссовере BMW iX, а выход новинки на российский рынок запланирован уже на 2022 год.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили BMW, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: AutoWP.ru