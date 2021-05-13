Renault запатентовала в России внешность нового Logan

Компания Renault запатентовала в России внешность бюджетного седана Logan третьего поколения. Документ с цифровыми изображениями автомобиля выложен в открытой базе Федерального института промышленной и интеллектуальной собственности (ФИПС).

В Европе автомобили Sandero и Logan продают под румынским брендом Dacia, однако до России модели традиционно доберутся под французской маркой Renault. Премьера может состояться уже в нынешнем году, производство новинок будет налажено на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, новые Dacia Logan / Sandero, в основе конструкции которых лежит платформа CMF-B, были представлены в сентябре 2020 года. В Европе их оснащают линейкой турбодвигателей последнего экологического класса Euro-6D – объемом 1,0 л, мощностью 65, 90 или 100 л.с. Гамма двигателей новых Logan и Sandero в спецификации для российского рынка не будет пересекаться с европейскими вариантами и, как ожидается, будет представлена прежними 1,6-литровыми агрегатами, развивающими 82, 102 и 113 л.с. Двигатели могут работать с 5-ступенчатой «механикой», четырехдиапазонным «автоматом» или вариатором. При этом не исключено, что у новых Logan и Sandero появится модификация с 1,33-литровым турбомотором, который устанавливают на купе-кроссовер Arkana и Duster второго поколения.

По итогам четырех месяцев 2021 года седан Logan стал самой продаваемой моделью Renault в России – с начала года на нем остановили свой выбор 11373 потребителя, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», до 2025 года компания Renault планирует представить в России пять новинок, в том числе модели, разработанные на новой платформе CMF-B. Первой из них стал внедорожник Renault Duster нового поколения, который поступил в продаже в марте этого года. Кроме того, Renault планирует выйти в новые сегменты и запустить новую модель C-класса. Также компания рассматривает возможность продаж электромобилей в России.

Фото: ФИПС