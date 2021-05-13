Tesla приостановила оплату электромобилей биткойнами

Компания Tesla приостановила покупку электромобилей с помощью биткойна из-за влияния его добычи на экологию, сообщил в своем аккаунте в Twitter глава компании Илон Маск.

«Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткойнов и транзакций, особенно угля, который производит худшие выбросы среди всех видов топлива», – заявил Маск, которого цитирует газета «Ведомости». По его словам, Tesla не будет продавать биткойн и начнет использовать его для транзакций, когда он перейдет на более устойчивые источники энергии. Компания рассматривает использование других криптовалют, которые используют меньше 1% энергии при транзакции от показателей биткойна. «Криптовалюта – хорошая идея на многих уровнях, и мы считаем, что у нее большое будущее, но она не должна наносить большой вред экологии», — подчеркнул Маск.

Напомним, 8 февраля Tesla сообщила о покупке криптовалюты на сумму 1,5 млрд долларов. После заявления компании стоимость криптовалюты стала резко расти. 13 марта курс биткойна впервые в истории превысил отметку в 60 тыс. долларов, обновив исторический максимум. 24 марта компания запустила продажу электромобилей за биткойны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года американский производитель электромобилей Tesla получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 438 млн долларов. Это примерно в 27 раз больше прошлогодней квартальной прибыли в 16 миллионов, следует из отчетности компании. Выручка выросла в 1,7 раза и составила 10,389 млрд долларов.

В январе-марте 2021 года Tesla выпустила 180338 электромобилей, что в 1,7 раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом это число состоит только из моделей Model 3 и Y, поскольку в первом квартале текущего года компания не произвела ни одного автомобиля моделей S и X. В 2020 году за этот отчетный период Tesla произвела 15,39 тыс. машин этих моделей.

Поставки в первом квартале 2021-го выросли почти в два раза в годовом выражении и достигли 184,8 тыс. автомобилей. Поставки Model S и X составили 2,02 тыс. машин, упав в 6 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года. Поставки Model 3 и Y подскочили в 2,4 раза до 182,78 тыс. автомобилей.

Tesla отмечает большой спрос на модели Y в Китае, что мотивирует компанию на быстрый выход на полную мощность производства этих кроссоверов. Компания также сообщает, что находится на ранних этапах наращивания производства обновленных моделей S и X.

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