KIA K5 и новый Sorento в апреле установили рекорды продаж в России

Российские дилеры KIA в апреле реализовали 19101 автомобиль – в 4,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 70725 автомобилей KIA, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,7% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается Rio – в апреле было реализовано 6996 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (рост в 4 раза), сообщает пресс-служба корейской марки. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял седан бизнес-класса KIA K5, который выбрали 2977 покупателей. Как отмечается, это рекордный результат для бренда KIA в сегменте седанов бизнес-класса за все время работы в России. Замыкает тройку лидеров кроссовер Sportage, чьи продажи выросли в 3,9 раза и составили 2952 автомобиля.

Далее следует компактный кроссовер KIA Seltos, который разошелся в количестве 1502 экземпляров (рост в 2,8 раза). Замыкает пятерку российских бестселлеров KIA на этот раз среднеразмерный кроссовер Sorento нового поколения с рекордным показателем 1422 реализованных машины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры KIA начали продажи нового кроссвэна KIA Carnival, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». По оценкам руководителя отдела продаж «Прагматика Василеостровский» Ильи Веретенникова, Carnival займет долю 4-6% от всего объема продаж автомобилей KIA. В приоритете будут комплектации с дизельным двигателем, на которые придется около 90% реализации кроссвэна.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: KIA