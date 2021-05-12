Более 200 фургонов Mercedes-Benz Sprinter попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 11 мая объявила об отзыве 212 фургонов Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с ноября 2018-го по октябрь 2020 года. Причина отзыва: на определенных автомобилях с передним приводом и механической коробкой передач функция распознавания передачи в коробке передач может не работать предусмотренным образом. Вследствие этого фонарь заднего хода может временно не работать до следующего включения зажигания или следующего запуска двигателя, и, следовательно, освещение позади автомобиля может быть недостаточным, сообщает пресс-служба Росстандарта. В этом случае другим участникам дорожного движения может быть не сразу понятно, что автомобиль движется или может двигаться назад. Это может повысить потенциальный риск возникновения аварии и получения травм людьми. На всех транспортных средствах будет актуализировано программное обеспечение, отвечающее за распознавание передачи в коробке передач. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в марте компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 19 фургонов Mercedes-Benz Sprinter, реализованных с февраля по ноябрь 2019 года. Причина отзыва: было установлено, что учитываемое при производстве изменение номинала предохранителя (с 60А на нынешние 40А) для предохранения электрооборудования пневмоподвески не было перенесено в документацию для клиента и СТОА. Вследствие этого в случае проведения ремонта мог быть непреднамеренно установлен предохранитель некорректного номинала. Если помимо использования электрического предохранителя слишком высокого номинала (предохранитель 60А вместо 40А) возникнет дополнительная электрическая неисправность (например, повреждение провода и т. п.), то это может вызвать постоянное прохождение повышенного тока. В этом случае не может быть полностью исключено возможное плавление отдельных электропроводов пневмоподвески и возникновение пожара. На всех автомобилях должны быть проверены номиналы установленного предохранителя и при необходимости произведена его замена. Кроме того, на некоторых автомобилях также должен быть заменен блок управления пневмоподвеской, чтобы предотвратить ее возможный выход из строя и, как следствие, потерю комфорта.

В настоящее время на российском рынке предлагается третье поколение фургона Mercedes-Benz Sprinter. Фургон, туристический автомобиль, автомобиль с бортовой платформой, шасси, автобус или тяговый головной модуль для кузовостроения, три концепции привода, оснащение кабины, длина кузова, полная масса, высота грузового отсека и оснащение – одни лишь эти параметры позволяют сконфигурировать более 1700 различных версий Sprinter. Ассортимент включает в себя, например, решения для курьерских служб по доставке на дом, для перевозки грузов на большие расстояния или оказания сервисных услуг, использующих свой автомобиль в качестве склада запасных частей. Sprinter также может быть кемпером или автобусом и, например, использоваться в качестве автомобиля скорой помощи.

Фото: Mercedes-Benz